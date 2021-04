Il miraggio delle 500mila vaccinazioni al giorno | il piano Figliuolo resta fantasia

(Di giovedì 8 aprile 2021) Tra tagli alle forniture, il temporaneo stop ad AstraZeneca e consegne trimestrali 'last minute' i numeri di marzo sono lontani dagli obiettivi deldel commissario all'emergenza Coronavirus che ...

Peraltro, quasi un terzoforniture relative al 1° trimestre (4,37 milioni di dosi) è stato ... E soprattutto le 500.000 somministrazioni al giorno dal 15 aprile sono ancora unche ...Tra tagli alle forniture, il temporaneo stop ad AstraZeneca e consegne trimestrali 'last minute' i numeri di marzo sono lontani dagli obiettivi del piano del commissario all'emergenza Coronavirus che ...Tra tagli alle forniture, il temporaneo stop ad AstraZeneca e consegne trimestrali 'last minute' i numeri di marzo sono lontani dagli obiettivi del piano del commissario all'emergenza Coronavirus che ...Roma, 8 apr. (Adnkronos Salute) - L'obiettivo "delle 500mila vaccinazioni al giorno per ora resta un miraggio". Lo rimarca la Fondazione Gimbe, nel report del monitoraggio dell'emergenza Covid nella ...