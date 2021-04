Il ministero degli Esteri turco ha convocato l’ambasciatore italiano in Turchia dopo le dichiarazioni Mario Draghi sul presidente Erdo?an (Di giovedì 8 aprile 2021) L’agenzia di stampa turca Anadolu dice che il ministero degli Esteri turco ha convocato l’ambasciatore italiano ad Ankara Massimo Gaiani dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi sul presidente Recep Tayyip Erdo?an. Draghi ha parlato di Erdo?an dicendo Leggi su ilpost (Di giovedì 8 aprile 2021) L’agenzia di stampa turca Anadolu dice che ilhaad Ankara Massimo Gaianiledeldel ConsigliosulRecep Tayyip Erdo?an.ha parlato di Erdo?an dicendo

Advertising

CarloVerdelli : Ministero degli affari esteri: Cittadinanza Italiana a Patrick Zaki - Firma la petizione! - TeresaBellanova : Ho firmato anche io la petizione per dare a #PatrickZaki la cittadinanza italiana. È da più di un anno che Patrick… - LiaQuartapelle : #PatrickZaki è in un pessimo stato psicologico, dice il suo avvocato. L’udienza è aggiornata a domani o dopo. Int… - elena51847647 : RT @straneuropa: Cose turche Turkish Foreign Ministry summons Italian ambassador over Italian prime minister's remarks on Turkish President… - Sercit1 : RT @agambella: ++ Il Ministero degli esteri della Turchia ha convocato l'ambasciatore italiano ad Ankara dopo che Draghi ha descritto Erdog… -