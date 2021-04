Il Golden Gala trasloca a Firenze | meeting il 4 giugno

(Di giovedì 8 aprile 2021) Ilsi sposta a. La grande atletica leggera, nelintitolato a Pietro Mennea e valido come tappa del circuito Wanda Diamond League, approda nel capoluogo toscano il 4...

Ilsi sposta a Firenze. La grande atletica leggera, nel meeting intitolato a Pietro Mennea e valido come tappa del circuito Wanda Diamond League, approda nel capoluogo toscano il 4 giugno per ...Sarà Firenze la sede della quarantunesima edizione delPietro Mennea . Il meeting internazionale di atletica leggera, tappa del circuito WANDA Diamond League, in programma nella serata ...Già alla vigilia e all’indomani dei Campionati italiani di corsa campestre a Campi Bisenzio si era capito che qualcosa si stava muovendo e che qualcosa era nell’aria. Numerosi incontri e riunioni si e ...Approda a Firenze, il 4 giugno, la 41/a edizione del Golden Gala Pietro Mennea, meeting internazionale di atletica leggera e tappa del circuito Wanda Diamond League. Ad ospitare la manifestazione l'As ...