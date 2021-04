Il fratello di Tom Hanks ha interpretato i suoi 2 ruoli cinematografici più iconici (Di giovedì 8 aprile 2021) Tim Hanks ha interpretato, al posto del fratello Tom, molte scene di ben due dei suoi ruoli cinematografici più iconici di sempre. Per il pubblico di tutto il mondo, Tom Hanks è una presenza inconfondibile sul grande schermo ma è possibile che molti dei suoi fan non siano a conoscenza del fatto che, probabilmente, è il fratello minore dell'attore ad aver interpretato alcune scene di due dei suoi ruoli più iconici. Jim Hanks, il fratello minore di Tom, ha interpretato sia Woody di Toy Story che molte scene di Forrest Gump senza che il pubblico si accorgesse di niente. Secondo il suo profilo IMDb, Jim è ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 aprile 2021) Timha, al posto delTom, molte scene di ben due deipiùdi sempre. Per il pubblico di tutto il mondo, Tomè una presenza inconfondibile sul grande schermo ma è possibile che molti deifan non siano a conoscenza del fatto che, probabilmente, è ilminore dell'attore ad averalcune scene di due deipiù. Jim, ilminore di Tom, hasia Woody di Toy Story che molte scene di Forrest Gump senza che il pubblico si accorgesse di niente. Secondo il suo profilo IMDb, Jim è ...

