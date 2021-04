Il Crotone non terrà Luperto: c’è l’interesse del Verona (Di giovedì 8 aprile 2021) Sebastiano Luperto tornerà al Napoli al termine della stagione, ma non per restarci. Lo ha scritto La Gazzetta dello Sport, secondo cui per il difensore c’è stato un sondaggio dell’Hellas Verona dal momento che difficilmente rimarrà in azzurro. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 aprile 2021) Sebastianotornerà al Napoli al termine della stagione, ma non per restarci. Lo ha scritto La Gazzetta dello Sport, secondo cui per il difensore c’è stato un sondaggio dell’Hellasdal momento che difficilmente rimarrà in azzurro. L'articolo ilNapolista.

