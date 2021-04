Il Covid ha abbassato l'aspettativa di vita in Europa per la prima volta dopo 70 anni (Di giovedì 8 aprile 2021) Cola a picco l'aspettativa di vita in quasi tutti i Paesi europei in seguito all'impatto del Covid. Ad annunciarlo è stato Eurostat, il dipartimento statistico dell'Unione europea con un verdetto inequivocabile: «In seguito allo scoppio della pandemia Covid-19, l'anno scorso, l'aspettativa di vita alla nascita è precipitata nella vasta maggioranza degli Stati membri sulla base dei dati 2020. La caduta maggiore si è data in Spagna (-1,6 anni rispetto al 2019) e Bulgaria (-1,5 anni) seguite da Lituania, Polonia e Romania (tutte con -1,4)». Anche l'Italia ha patito una significativa diminuzione dell'aspettativa di vita di 1,2 anni in meno. Nel 2019 era di 83,6; lo scorso anno, quello del ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 8 aprile 2021) Cola a picco l'diin quasi tutti i Paesi europei in seguito all'impatto del. Ad annunciarlo è stato Eurostat, il dipartimento statistico dell'Unione europea con un verdetto inequivocabile: «In seguito allo scoppio della pandemia-19, l'anno scorso, l'dialla nascita è precipitata nella vasta maggioranza degli Stati membri sulla base dei dati 2020. La caduta maggiore si è data in Spagna (-1,6rispetto al 2019) e Bulgaria (-1,5) seguite da Lituania, Polonia e Romania (tutte con -1,4)». Anche l'Italia ha patito una significativa diminuzione dell'didi 1,2in meno. Nel 2019 era di 83,6; lo scorso anno, quello del ...

