Il ‘ceffone’ maschilista di Erdogan a Ursula von der Leyen va oltre la politica o la cortesia

(Di giovedì 8 aprile 2021) Lo scandalo del “ceffone”dialla Presidente della Commissione europeavon der, lasciata miseramente in piedi in occasione della visita ufficiale ad Ankara, vala, lao i modi personali. E sfocia, come un fiume in piena, nella tracotanza dittatoriale, nella provocazione tout court come è costume del presidente turco. Si prenda la derivadel governo turco degli ultimi tre lustri. Mantiene 50mila militari a Cipro, l’isola Stato membro Ue bombardata e invasa dal 1974; infrange leggi e trattati internazionali, come la Convenzione di Montego Bay perché punta sul gas presente copioso nelle acque greche e cipriote; ha siglato un memorandum con la Libia che “toglie” spazio marittimo alla Grecia ...