Il caso di Denise alla tv russa, il legale di Piera Maggio: "È stato un giro all'inferno" (Di giovedì 8 aprile 2021) La trasmissione però, come riportato da 'TgCom24' , non si è svolta secondo le logiche televisive dei Russi: il legale di Piera Maggio non ha voluto sottostare ad alcun teatrino. 'Quando si è ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 8 aprile 2021) La trasmissione però, come riportato da 'TgCom24' , non si è svolta secondo le logiche televisive dei Russi: ildinon ha voluto sottostare ad alcun teatrino. 'Quando si è ...

Advertising

lorepregliasco : **FLASH -CASO DENISE: LEGALE MADRE, 'GRUPPO SANGUE OLESYA NON E' QUELLO DI DENISE'- FLASH** = (Ter/Adnkronos) - MediasetTgcom24 : Caso Pipitone, Olesya non è Denise: il gruppo sanguigno non corrisponde #DenisePipitone - Agenzia_Ansa : Caso Denise, il legale della madre: 'Non è Olesya', i dati trasmessi alla Procura. L'avvocato Frazzitta: 'durante l… - MarioBlackLab : RT @GianniVEVO2022: Una cosa, solo una sul caso Denise Pipitone. Esigo delle scuse a questo signore. - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Caso Denise, il legale della madre: 'Non è Olesya', i dati trasmessi alla Procura. L'avvocato Frazzit… -