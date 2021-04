Il caso di Denise alla tv russa, il legale di Piera Maggio: «Abbiamo fatto un giro all’inferno» (Di giovedì 8 aprile 2021) caso Pipitone. Niente da fare, Olesya Rostova non è Denise. La notizia ufficiale è arrivata nel corso della trasmissione russa “Lasciali parlare”, dove il conduttore ha rivelato ai telespettatori che il gruppo sanguigno della giovane andata in tv in cerca delle sue origini è diverso da quello della bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel lontano 2004. Il legale di Piera Maggio, la mamma coraggio che in tutti questi anni non ha mai smesso di cercare la figlia, ad ogni modo ha inviato una nota alla Procura di Marsala, che dovrà giudicare se procedere ad altri accertamenti. leggi anche l’articolo —> Denise Pipitone, Olesya svela dettaglio importante: «Ho una voglia sulla pancia» caso Pipitone alla tv ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 8 aprile 2021)Pipitone. Niente da fare, Olesya Rostova non è. La notizia ufficiale è arrivata nel corso della trasmissione“Lasciali parlare”, dove il conduttore ha rivelato ai telespettatori che il gruppo sanguigno della giovane andata in tv in cerca delle sue origini è diverso da quello della bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel lontano 2004. Ildi, la mamma coraggio che in tutti questi anni non ha mai smesso di cercare la figlia, ad ogni modo ha inviato una notaProcura di Marsala, che dovrà giudicare se procedere ad altri accertamenti. leggi anche l’articolo —>Pipitone, Olesya svela dettaglio importante: «Ho una voglia sulla pancia»Pipitonetv ...

Advertising

lorepregliasco : **FLASH -CASO DENISE: LEGALE MADRE, 'GRUPPO SANGUE OLESYA NON E' QUELLO DI DENISE'- FLASH** = (Ter/Adnkronos) - MediasetTgcom24 : Caso Pipitone, Olesya non è Denise: il gruppo sanguigno non corrisponde #DenisePipitone - Agenzia_Ansa : Caso Denise, il legale della madre: 'Non è Olesya', i dati trasmessi alla Procura. L'avvocato Frazzitta: 'durante l… - n3m0_74 : RT @GianniVEVO2022: Una cosa, solo una sul caso Denise Pipitone. Esigo delle scuse a questo signore. - ValeriaCn12 : RT @GianniVEVO2022: Una cosa, solo una sul caso Denise Pipitone. Esigo delle scuse a questo signore. -