Il caso dei giornalisti intercettati dalla Procura di Trapani grave lesione della libertà di stampa (Di giovedì 8 aprile 2021) La vicenda delle intercettazioni effettuate dalla Procura di Trapani nei confronti di molti giornalisti che si occupavano delle Ong e dei salvataggi dei migranti in mare sta facendo discutere, molto, non soltanto in Italia ma in tutto il mondo. Questo perché in ballo c'è il ruolo della libera stampa, che è il bene probabilmente più caratterizzante le democrazie il Mattino di Sicilia - Sicilia notizie.

