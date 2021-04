Il "cashback di Stato" resiste: bocciata la mozione di Fratelli d'Italia. Sì alle correzioni anti-furbetti (Di giovedì 8 aprile 2021) Fratelli d'Italia aveva presentato al Senato una mozione per chiedere la sospensione del cashback di Stato: solo 20 senatori hanno votato a favore; 114 i contrari e 89 gli astenuti.... Leggi su dday (Di giovedì 8 aprile 2021)d'aveva presentato al Senato unaper chiedere la sospensione deldi: solo 20 senatori hanno votato a favore; 114 i contrari e 89 gli astenuti....

Mov5Stelle : Il #cashback di Stato funziona e sta accellerando la transizione dei pagamenti elettronici nel nostro Paese??… - Toscana5Stelle : RT @Mov5Stelle: Il #cashback di Stato funziona e sta accellerando la transizione dei pagamenti elettronici nel nostro Paese?? - MaxSteinfost : RT @SalamidaFabio: Se chiedi di abolire uno strumento che ha portato 1,2 miliardi di gettito addizionale allo Stato e ha limitato un po’ qu… - Digital_Day : Il Governo si impegna, in sostanza, a 'una valutazione retrospettiva di costi e benefici in un quadro più generale… - MsmDimarco : Il cashback di Stato, per ora, resta dov'è. -