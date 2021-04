Il Cashback di Conte al capolinea? Respinto l’attacco di Giorgia Meloni ma il governo Draghi vuole cambiarlo lo stesso (Di giovedì 8 aprile 2021) L’Aula del Senato ha Respinto ieri la mozione di Fratelli d’Italia che chiedeva lo stop al Cashback, misura volta a incentivare l’uso del pagamento digitale. Contrari alla richiesta del partito di Giorgia Meloni sono stati 114 senatori, a favore 20, astenuti 89. Ad astenersi Lega, Forza Italia e Italia Viva. L’assemblea ha invece approvato un ordine del giorno della maggioranza con il quale si chiede di monitorare il risultato del Cashback per eventuali correttivi. I voti a favore sono stati 190, 20 i no e 13 gli astenuti. Il Cashback al capolinea? Respinto l’attacco di Giorgia Meloni ma il governo Draghi vuole cambiarlo lo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 8 aprile 2021) L’Aula del Senato haieri la mozione di Fratelli d’Italia che chiedeva lo stop al, misura volta a incentivare l’uso del pagamento digitale. Contrari alla richiesta del partito disono stati 114 senatori, a favore 20, astenuti 89. Ad astenersi Lega, Forza Italia e Italia Viva. L’assemblea ha invece approvato un ordine del giorno della maggioranza con il quale si chiede di monitorare il risultato delper eventuali correttivi. I voti a favore sono stati 190, 20 i no e 13 gli astenuti. Ilaldima illo ...

