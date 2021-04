Il bollettino | 17 221 nuovi casi e 487 morti Calano ancora i ricoveri e le intensive Mappa

(Di giovedì 8 aprile 2021) I dati di giovedì 8 aprile. Il tasso di positività è 4,7% (ieri 4%) con 362.162 tamponi. In calo la pressione sugli ospedali per il secondo giorno consecutivo. Nessuna regione registra zero decessi: in Lombardia le vittime sono 130 in 24 ore

Advertising

eziomauro : Coronavirus, il bollettino di oggi 8 aprile: 17.221 nuovi casi e 487 morti - ArmandaGelsomin : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 8 aprile: 17.221 nuovi casi e 487 morti - GiornoeNotteNew : Covid: 17.221 contagi e 487 decessi, i dati delle regioni 8 aprile. Sono 17.221 i contagi da coronavirus in Italia… - augusto_amato : Coronavirus, il bollettino di oggi 8 aprile: 17.221 nuovi casi e 487 morti - salernonotizie : Coronavirus, il bollettino di oggi 8 aprile: 17.221 nuovi casi e 487 morti -

Ultime Notizie dalla rete : bollettino 221

... 17.contagi e 487 decessi, i dati delle regioni 8 aprile 8 Aprile 2021 Sono 17.i contagi da coronavirus in Italia oggi, 8 aprile, secondo i dati regione per regione neldella... ...Ancora in crescita i nuovi casi di coronavirus in Italia. Secondo ildel Ministero della Salute i nuovi positivi sono 17., in aumento rispetto ai 13.708 di ieri. Dato che arriva a fronte di 362.162 tamponi processati e che determina un tasso di positività ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, ultime news. Bollettino di oggi: 17.221 casi su 362.162 tamponi, 487 morti. LIVE ...ROMA (ITALPRESS) – Ancora in crescita i nuovi casi di coronavirus in Italia. Secondo il bollettino del Ministero della Salute i nuovi positivi sono 17.221, in aumento rispetto ai 13.708 di ieri. Dato ...