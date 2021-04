Il Baja Vermentino scalda i motori | 34 equipaggi per oltre 200 chilometri di gara

Advertising

Gallura Oggi

Il2021. Ormai tutto pronto per la seconda tappa della Campionato Italiano Cross Country Rally e SSV 2021 . Stavolta sarà la Sardegna a fare gli onori di casa nella manifestazione ...Il Campionato Italiano Cross Country Rally & SSV approda in Sardegna alTerre di Gallura Secondo round della serie tricolore nella rinnovata versione 2021. Al via tutti i protagonisti delle sfide inaugurali. Quattro settori selettivi sulla terra sarda, ...La Scuderia, con il co-pilota Fabio Salis, sarà allo start del “2° Baja Vermentino Terre di Gallura” in programma il 9 e 10 aprile. Classe 1989 e oltre settanta gare all'attivo, il co-pilota de ...Fabio Salis sarà co-pilota di Davide Catania al 2° Baja Vermentino Terre di Gallura. Fabio Salis co-pilota al Baja Vermentino Terre di Gallura Continua senza sosta la stagione sportiva della Porto ...