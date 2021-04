“Icardi e Zanetti erano gelosi”, clamorosa confessione dell’agente (Di giovedì 8 aprile 2021) L’agente di Gabigol se la prende con due ex capitani dell’Inter: “Gabriel non ha reso per via di Zanetti e Icardi, lui è super umile” Uno dei più grandi misteri calcistici degli ultimi anni in Serie A ha riguardato il brasiliano Gabigol. Acquistato giovanissimo dall’Inter nell’estate 2016, per un affare che ha portato quasi 30 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 8 aprile 2021) L’agente di Gabigol se la prende con due ex capitani dell’Inter: “Gabriel non ha reso per via di, lui è super umile” Uno dei più grandi misteri calcistici degli ultimi anni in Serie A ha riguardato il brasiliano Gabigol. Acquistato giovanissimo dall’Inter nell’estate 2016, per un affare che ha portato quasi 30 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

FcInterNewsit : Wagner Ribeiro accusa: 'Penso che Zanetti e Icardi fossero gelosi di Gabigol' - serieAnews_com : ?? L'agente di #Gabigol duro contro l'#Inter: 'Perché non ha reso in #SerieA? Colpa di #Zanetti e #Icardi, erano gel… - in_poltrona : Ag Gabigol: 'Come poteva imporsi all'Inter senza giocare? È arrivato e gli hanno fatto una festa più grande di quel… - sippo88635126 : Zanetti si sa che è super geloso, da Icardi però non me lo aspettavo - calciotoday_it : ??L'agente di #Gabigol si scaglia contro #Zanetti e #Icardi -