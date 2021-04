Ibrahimovic sarà anche attore. Interpreterà il ruolo di Antivirus nel nuovo film di Asterix e Obelix (Di giovedì 8 aprile 2021) Zlatan Ibrahimovic sarà anche attore. Dopo l’esperienza a Sanremo, l’attaccante del Milan Interpreterà un personaggio chiamato Antivirus nel prossimo film Asterix e Obelix: The Middle Empire. Come ha svelato L’Equipe, le riprese inizieranno nel 2022. Ad annunciare il ruolo di Ibra proprio lui stesso sul suo profilo Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zlatan Ibrahimovi? (@iamzlatanIbrahimovic) Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 aprile 2021) Zlatan. Dopo l’esperienza a Sanremo, l’attaccante del Milanun personaggio chiamatonel prossimo: The Middle Empire. Come ha svelato L’Equipe, le riprese inizieranno nel 2022. Ad annunciare ildi Ibra proprio lui stesso sul suo profilo Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zlatan Ibrahimovi? (@iamzlatan) Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sportli26181512 : Ibra diventa attore, sarà Antivirus nel nuovo Asterix e Obelix: l'annuncio: Non solo Sanremo. L'avventura extra-cam… - gianlucarossitv : 8.4.2021 Grandissimo #Ibrahimovic, sempre più multitasking! Dopo Sanremo, il ritorno in Nazionale svedese, pare sar… - Max_Alle : RT @Vatenerazzurro1: #Lautaro, che potrebbe essere il figlio di #Ibrahimovic, ha segnato il suo quindicesimo gol. Ma per i media il colpo n… - 7mp84 : Dopo Sanremo, Zlatan #Ibrahimovic si dà al cinema: sarà presente nel cast del film 'Asterix e Obelix: L'Empire du M… - UgoAnnona : RT @Vatenerazzurro1: #Lautaro, che potrebbe essere il figlio di #Ibrahimovic, ha segnato il suo quindicesimo gol. Ma per i media il colpo n… -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic sarà Parma - Milan, le formazioni e dove vederla La gara sarà trasmessa su Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale) e Sky Sport ... alle spalle dell'unica punta Ibrahimovic . In mezzo tocca a Kessié e Bennacer . In difesa, con ...

Juve e Milan, il Genoa cerca il colpo grosso in trasferta con una big Contro Ronaldo e compagni non c'è nulla da perdere come sarà qualche giorno dopo con Ibrahimovic e gli altri. Il Genoa però se dovesse centrare una prestazione di rilievo condito da un punto o due ...

Ibrahimovic a Sanremo, il motociclista è Franco Nocera: ecco come è andata Corriere della Sera La garatrasmessa su Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale) e Sky Sport ... alle spalle dell'unica punta. In mezzo tocca a Kessié e Bennacer . In difesa, con ...Contro Ronaldo e compagni non c'è nulla da perdere comequalche giorno dopo cone gli altri. Il Genoa però se dovesse centrare una prestazione di rilievo condito da un punto o due ...