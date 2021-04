I sospetti sulla categoria ‘Altro’ tra i vaccinati in Sicilia, Calabria, Campania e Valle d’Aosta. La commissione Antimafia chiede gli elenchi (Di giovedì 8 aprile 2021) Il presidente della commissione parlamentare Antimafia Nicola Morra ha annunciato che nei prossimi giorni chiederà conto ad alcune Regioni, come Sicilia, Calabria, Campania e Valle d’Aosta degli elenchi con i nominativi di tutti coloro che si sono sottoposti al vaccino contro il Coronavirus e che sono stati inseriti nella categoria “altro”. L’azione servirà a stanare possibili infiltrazioni della criminalità organizzata durante l’emergenza sanitaria lì dove «i ricadenti in quella categoria risultano avere numeri ben maggiori rispetto alla media nazionale», ha spiegato Morra che collaborerà con il collega e coordinatore del Comitato sulla prevenzione e repressione delle attività ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 aprile 2021) Il presidente dellaparlamentareNicola Morra ha annunciato che nei prossimi giornirà conto ad alcune Regioni, comedeglicon i nominativi di tutti coloro che si sono sottoposti al vaccino contro il Coronavirus e che sono stati inseriti nella“altro”. L’azione servirà a stanare possibili infiltrazioni della criminalità organizzata durante l’emergenza sanitaria lì dove «i ricadenti in quellarisultano avere numeri ben maggiori rispetto alla media nazionale», ha spiegato Morra che collaborerà con il collega e coordinatore del Comitatoprevenzione e repressione delle attività ...

