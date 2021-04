I lavoratori agricoli presidiano le Prefetture campane: Noi esclusi da ogni forma di sostegno (Di giovedì 8 aprile 2021) esclusi da ogni forma di sostegno, i lavoratori e le lavoratrici del comparto agricolo iscritti a Fai Cisl, Flai-Cgil e Uila Uil Campania scendono in piazza per far sentire la loro voce e chiedere al Governo maggiore attenzione verso quei lavoratori “essenziali” che, al pari di altre categorie, non si sono mai fermate durante la pandemia. Dopo la mobilitazione nazionale del 31 marzo e l’incontro con il ministro per le Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, la mobilitazione si sposta nei territori. Sabato 10 aprile, sono previsti presidi davanti alle Prefetture di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno a partire dalle ore 9.00. A NAPOLI, l’appuntamento e’ in piazza Plebiscito, che vedra’ la presenza del segretario generale Flai-Cgil Nazionale, Giovanni ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 aprile 2021)dadi, ie le lavoratrici del comparto agricolo iscritti a Fai Cisl, Flai-Cgil e Uila Uil Campania scendono in piazza per far sentire la loro voce e chiedere al Governo maggiore attenzione verso quei“essenziali” che, al pari di altre categorie, non si sono mai fermate durante la pandemia. Dopo la mobilitazione nazionale del 31 marzo e l’incontro con il ministro per le Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, la mobilitazione si sposta nei territori. Sabato 10 aprile, sono previsti presidi davanti alledi Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno a partire dalle ore 9.00. A NAPOLI, l’appuntamento e’ in piazza Plebiscito, che vedra’ la presenza del segretario generale Flai-Cgil Nazionale, Giovanni ...

Advertising

UilPiemonte : LAVORATORI AGRICOLI ESCLUSI DAI RISTORI: SABATO 10 APRILE PRESIDIO DI UILA-UIL FLAI-CGIL FAI-CISL PIEMONTE DAVANTI… - bisagnino : Lavoratori agricoli, della pesca e florovivaisti in stato di agitazione: «Esclusi dai sostegni del governo» - fai_cisl : RT @Faicislfvg: ?? LAVORATORI AGRICOLI: ZERO SOSTEGNI, ZERO DIRITTI. I lavoratori scendono in piazza per far sentire LA LORO VOCE?? ?? Sabato… - FaiUmbria : RT @CislPiemonte: Decreto Sostegni: presidio lavoratori agricoli a Cuneo 10 aprile promosso dalle segreterie regionali Fai-Cisl Flai-Cgil U… - fai_cisl : RT @CislPiemonte: Decreto Sostegni: presidio lavoratori agricoli a Cuneo 10 aprile promosso dalle segreterie regionali Fai-Cisl Flai-Cgil U… -