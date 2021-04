I funerali di Giovanni Paolo II e l’omelia del futuro Papa Benedetto XVI – Video (Di giovedì 8 aprile 2021) Era l’8 aprile del 2005 quando tutta l’umanità, di ogni credo, si univa a Piazza San Pietro per celebrare i funerali di Giovanni Paolo II. A presiedere la Celebrazione Eucaristica fu l’allora Cardinale Ratzinger che, di lì a poco, sarebbe diventato il successore al soglio Pontificio. Ai funerali del futuro Santo, parteciparono proprio tutti, anche L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 8 aprile 2021) Era l’8 aprile del 2005 quando tutta l’umanità, di ogni credo, si univa a Piazza San Pietro per celebrare idiII. A presiedere la Celebrazione Eucaristica fu l’allora Cardinale Ratzinger che, di lì a poco, sarebbe diventato il successore al soglio Pontificio. AidelSanto, parteciparono proprio tutti, anche L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Roma_Amore_Mio : L' 8 Aprile 2005 in una gremitissima Piazza San Pietro, si svolgevano i funerali del nostro amatissimo Giovanni Pao… - infoitcultura : 8 aprile 2005: i funerali di “Giovanni Paolo II il Grande” – GALLERY - DaniBailo : Venerdì #8aprile 2005. in una ventosa giornata di sole a Città del Vaticano si tengono i funerali di Giovanni Paolo… - restozzo : Oggi 8 aprile ricordiamo – sedici anni dopo - i SOLENNI FUNERALI DI SAN GIOVANNI PAOLO II, tenutisi a Roma con l'a… - SerFiss : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani #8aprile 2005 il cardinale Joseph Ratzinger, celebra, in piazza S. Pietro, i funerali di Papa Giovann… -

Ultime Notizie dalla rete : funerali Giovanni Finale FC, lutto per la morte della madre di Candido Cappa I funerali avranno luogo venerdì 9 aprile alle ore 9,30 nella Basilica di San Giovanni Battista in Finalmarina ove Giovedì alle ore 17,30 sarà recitato il rosario. Di seguito i messaggi di cordoglio ...

deceduto Marco Revelli, responsabile del personale in San Paolo I funerali saranno celebrati domani, alle 11, nella chiesa di San Giovanni a Barge. Ricordando l'impegno profuso nel suo lavoro al servizio delle persone e dell'azienda, la direzione e redazione di ...

Gastel: funerali privati, più avanti messa per tutti Agenzia ANSA Funerali Gianni Capogna: la città piange un grande imprenditore Il 56enne è morto martedì pomeriggio. Questa mattina si è svolta la cerimonia di addio. L'uomo viene ricordato da tutti come una persona cordiale e gentile ...

L’addio a Giancarlo Rosignoli Il ricordo commosso della città Oggi alle 15 nella cattedrale di Santa Maria si svolgeranno i funerali di Giancarlo Rosignoli ... Lo ricorda anche Italia Viva col suo coordinatore Giovanni Destri "Ci ha lasciato proprio nel momento ...

avranno luogo venerdì 9 aprile alle ore 9,30 nella Basilica di SanBattista in Finalmarina ove Giovedì alle ore 17,30 sarà recitato il rosario. Di seguito i messaggi di cordoglio ...saranno celebrati domani, alle 11, nella chiesa di Sana Barge. Ricordando l'impegno profuso nel suo lavoro al servizio delle persone e dell'azienda, la direzione e redazione di ...Il 56enne è morto martedì pomeriggio. Questa mattina si è svolta la cerimonia di addio. L'uomo viene ricordato da tutti come una persona cordiale e gentile ...Oggi alle 15 nella cattedrale di Santa Maria si svolgeranno i funerali di Giancarlo Rosignoli ... Lo ricorda anche Italia Viva col suo coordinatore Giovanni Destri "Ci ha lasciato proprio nel momento ...