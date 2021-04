I dati sul coronavirus in Italia di oggi, giovedì 8 aprile (Di giovedì 8 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 17.221 casi positivi da coronavirus e 487 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 32.514 (485 in meno di ieri), di cui 3.663 nei reparti di terapia intensiva (20 Leggi su ilpost (Di giovedì 8 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 17.221 casi positivi dae 487 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 32.514 (485 in meno di ieri), di cui 3.663 nei reparti di terapia intensiva (20

Advertising

fattoquotidiano : La maggioranza si ricompatta sul Cashback e sfuma l’ennesimo attacco alla misura introdotta dal governo Conte-2 per… - lastknight : Lo so che lo stavate aspettando, e come non darvi soddisfazione? Ecco il video con lo SPIEGONE sul #Leak di dati d… - repubblica : ?? Vaccini, anticorpi di Moderna resistono almeno 6 mesi dopo seconda dose. I dati dell'azienda sul New England Jour… - fps_agency : 49.515 firme. Oggi la campagna #datiBeneComune di @ActionAidItalia chiama a raccolta sul web quelli che chiedono tr… - spuntalaluna1 : RT @ilpost: I dati sul coronavirus in Italia di oggi, giovedì 8 aprile -