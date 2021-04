I creatori di MathWallet annunciano il Layer 2 ‘MathChain’

Leggi su coinlist.me

(Di giovedì 8 aprile 2021) MATH Global Foundation ha annunciato una blockchain che renderà le transazioni più economiche e più facili per gli utenti comuni MATH Global Foundation con sede a Singapore, meglio conosciuta per il rilascio del wallet multi-chain, mercoledì ha annunciato lo sviluppo della blockchain2 MathChain. La blockchain è stata sviluppata su Substrate e fa parte degli obiettivi di MATH di creare un asset hub multi-chain. MathChain è stata costruita per soddisfare la domanda di reti2 da parte degli utenti comuni, e ha tre obiettivi principali. In primo luogo, intende rimuovere le barriere di ingresso per la gente comune. A tale scopo MathChain introdurrà lo SmartChain Wallet, che consentirà alle persone di usare gli account personali delle piattaforme social per creare un portafoglio decentralizzato. In secondo luogo, ...