Hyundai Bayon | lo sport utility urbano e poligotta Con un tocco di ibrido – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 aprile 2021) La nuovasi affianca alla Kona e completa l’offerta del costruttore coreano in un segmento in forte crescita e con una clientela molto eterogenea. Prodotta sulla piattaforma della i20, l’auto è costruita in Turchia, disegnata da un tedesco, destinata a clienti europei e porta un nome francese.ne, infatti, è il capoluogo dei Paesi Baschi francesi, una località affascinante posta del sud-ovest della Francia e a cui si ispira il nome dell’urban suv di. La mascherina frontale è l’elemento caratterizzante dell’anteriore, con i gruppi ottici suddivisi in tre livelli e combinati con le prese d’aria. Ulteriore elemento distintivo è la presa d’aria orizzontale e sottile, che incornicia il cofano. Lateralmente, l’aspetto è cuneiforme e il montante C a forma di freccia dona alla ...