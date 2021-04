Hockey ghiaccio, programma Finale ICE League 2021: Bolzano sfida Klagenfurt per il titolo (Di giovedì 8 aprile 2021) L’HCB Alto Adige Alperia è pronto per l’assalto al titolo della ICE Hockey League 2021. Gli altoatesini, infatti, dopo aver piegato per 4-2 i Vienna Capitals nelle semifinali Playoff, si rimboccano le maniche in vista della finalissima contro l’EC KAC. La serie, al meglio delle sette partite, si annuncia quanto mai combattuta e senza un pronostico certo. Gli austriaci, infatti, sono una rivale quanto mai temibile e, soprattutto, arrivano con il vento in poppa, dopo essersi sbarazzati dei Red Bull Salisburgo per 4-1. La squadra di Bolzano, prima al termine delle regular season (nonostante un avvio falcidiato da cancellazioni su cancellazioni per colpa di numerosi casi di positività al Covid-19) potrà sfruttare il vantaggio del fattore campo contro la squadra di Klagenfurt. Senza il ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 aprile 2021) L’HCB Alto Adige Alperia è pronto per l’assalto aldella ICE. Gli altoatesini, infatti, dopo aver piegato per 4-2 i Vienna Capitals nelle semifinali Playoff, si rimboccano le maniche in vista della finalissima contro l’EC KAC. La serie, al meglio delle sette partite, si annuncia quanto mai combattuta e senza un pronostico certo. Gli austriaci, infatti, sono una rivale quanto mai temibile e, soprattutto, arrivano con il vento in poppa, dopo essersi sbarazzati dei Red Bull Salisburgo per 4-1. La squadra di, prima al termine delle regular season (nonostante un avvio falcidiato da cancellazioni su cancellazioni per colpa di numerosi casi di positività al Covid-19) potrà sfruttare il vantaggio del fattore campo contro la squadra di. Senza il ...

