Hockey ghiaccio, Alps League 2021: l’Asiago si arrende a Jesenice all’overtime, gara-1 va agli sloveni (Di giovedì 8 aprile 2021) Serata sfortunata per l’Asiago Hockey che perde in volata la gara-1 della semifinale di Alps League 2020-2021 contro lo Jesenice. In slovenia finisce 4-3 all’overtime, un ko bruciante per i Leoni che hanno giocato alla pari con gli avversari. I prossimi appuntamenti sono fissati per sabato ad Asiago e martedì 13 aprile nuovamente a Jesenice. Nell’altra semifinale vittoria da pronostico per l’HK Olimpija, che supera il Lustenau per 4-2. La Misgross parte forte e dopo appena 3’24” sblocca il risultato per mano di Rosa, che va in gol in power play su assist di Gellert. Il vantaggio dei giallorossi dura però soltanto 38”, perché Jezovsek firma subito l’1-1 su suggerimento di Tomazevic. Il primo periodo termina dunque in ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 aprile 2021) Serata sfortunata perche perde in volata la-1 della semifinale di2020-contro lo. Ina finisce 4-3, un ko bruciante per i Leoni che hanno giocato alla pari con gli avversari. I prossimi appuntamenti sono fissati per sabato ad Asiago e martedì 13 aprile nuovamente a. Nell’altra semifinale vittoria da pronostico per l’HK Olimpija, che supera il Lustenau per 4-2. La Misgross parte forte e dopo appena 3’24” sblocca il risultato per mano di Rosa, che va in gol in power play su assist di Gellert. Il vantaggio dei giallorossi dura però soltanto 38”, perché Jezovsek firma subito l’1-1 su suggerimento di Tomazevic. Il primo periodo termina dunque in ...

