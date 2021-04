“Ho una relazione con mia suocera e ho paura che mio marito scopra tutto” (Di giovedì 8 aprile 2021) Se gli italiani durante il lockdown hanno sperimentato un calo della libido, c’è invece chi ne ha approfittato per intrecciare una relazione con la suocera Un recente studio, commissionato dalla Durex, nota azienda produttrice di profilattici, nell’ambito della propria campagna globale “Safe is the new normal“, che ha coinvolto 500 italiani di età compresa tra 16 e 55 anni, ha accertato un netto calo della libido durante il lockdown della primavera scorsa: l‘83% dei soggetti presi in esame, tra single, conviventi e coppie non conviventi, ha sperimentato un calo del desiderio mentre solo il 23% ha mantenuto un livello di attività sessuale simile al periodo pre-Covid. Eppure, “ho iniziato una relazione lesbica con mia suocera durante il lockdown e sono terrorizzata dalla possibilità che mio ... Leggi su ck12 (Di giovedì 8 aprile 2021) Se gli italiani durante il lockdown hanno sperimentato un calo della libido, c’è invece chi ne ha approfittato per intrecciare unacon laUn recente studio, commissionato dalla Durex, nota azienda produttrice di profilattici, nell’ambito della propria campagna globale “Safe is the new normal“, che ha coinvolto 500 italiani di età compresa tra 16 e 55 anni, ha accertato un netto calo della libido durante il lockdown della primavera scorsa: l‘83% dei soggetti presi in esame, tra single, conviventi e coppie non conviventi, ha sperimentato un calo del desiderio mentre solo il 23% ha mantenuto un livello di attività sessuale simile al periodo pre-Covid. Eppure, “ho iniziato unalesbica con miadurante il lockdown e sono terrorizzata dalla possibilità che mio ...

