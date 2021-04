Hijab, la Francia vieta il velo: la proposta di legge (Di giovedì 8 aprile 2021) Hijab, la Francia vieta il velo a chiunque abbia meno di 18 anni: è polemica. Hijab, la Francia vieta il velo a chiunque abbia meno di 18 anni su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di giovedì 8 aprile 2021), laila chiunque abbia meno di 18 anni: è polemica., laila chiunque abbia meno di 18 anni su Donne Magazine.

tengoamorpordos : raga che ne pensate dell’obbligo della Francia a non indossare hijab per le minorenni, vendita di maiale e alcolici nei negozi halal etc? - stormofemotjons : RT @tibarraneyek: il modo in cui vogliono far passare il ban del hijab in Francia come un approccio alla laicità del paese, eppure il divie… - safaajabnati : RT @Hagar_m00: La #Francia ci augura Ramadan Kareem in anticipo. #hijab_ban - giogio14_ : RT @bleunyenn: Quindi in Francia niente hijab alle minorenni e negli spazi pubblici ma il velo alle suore sì.... non so rick mi sembra fa… - giogio14_ : RT @progettolettura: Raga ma la “laicità” di Stato non dovrebbe permettere a tutte le forme religiose di potersi esprimere liberamente? All… -

Ultime Notizie dalla rete : Hijab Francia Hijab, la Francia vieta il velo a chiunque abbia meno di 18 anni Su TikTok, l'utente aesthixbi ha pubblicato un video in cui denuncia: La legge che vieta l'hijab in Francia, stando a quanto sostengono i senatori, rientra nella strategia dello Stato volta a non ...

Presidenziali francesi, la Le Pen risponde a Papa Francesco: "Si occupi di chiese e non di urne" Francia, Marine Le Pen vola nei sondaggi e giura di vietare l'hijab nei luoghi pubblici Le presidenziali francesi del 2022 La Francia tornerà al voto con le presidenziali nel 2022, un appuntamento ...

