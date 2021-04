Hauge | “Ho ancora tanto da migliorare Ibrahimovic? Un grande Haaland mi ha consigliato il Milan”

Advertising

Maralb09766733 : @il_Terz @SLollo82 E infatti il resto per me ,tenendo 4 5 giocatori che non lo sono ancora ma possono diventarlo (… - RibaltaRossoner : RT @la_rossonera: ????? Il #Milan ha deciso: nessuna cessione e nessun prestito, #Hauge sarà ancora tra le fila del Milan anche la prossima… - GRealta : RT @la_rossonera: ????? Il #Milan ha deciso: nessuna cessione e nessun prestito, #Hauge sarà ancora tra le fila del Milan anche la prossima… - TOSADORIDANIELA : RT @la_rossonera: ????? Il #Milan ha deciso: nessuna cessione e nessun prestito, #Hauge sarà ancora tra le fila del Milan anche la prossima… - vincenzodanna12 : RT @la_rossonera: ????? Il #Milan ha deciso: nessuna cessione e nessun prestito, #Hauge sarà ancora tra le fila del Milan anche la prossima… -

Ultime Notizie dalla rete : Hauge ancora

'Vorrei dare il mio contributo alla squadra e fare anche gol. C'èspazio per migliorare e per questo continuerò a lavorare duramente'. Così Jens Petter, centrocampista norvegese del Milan, in un'intervista a SportMediaset ripresa anche da Pianeta Milan. ...... Jens Petterha così parlato del proprio primo anno al Milan: "Vorrei dare un ulteriore contributo alla squadra e fare anche gol. C'èspazio per migliorare e per questo continuerò a ...“Vorrei dare il mio contributo alla squadra e fare anche gol. C’è ancora spazio per migliorare e per questo continuerò a lavorare duramente”. Così Jens Petter Hauge, centrocampista norvegese del Milan ...ma ho ancora spazio per migliorare e per questo continuerò a lavorare duramente" ha detto Hauge, che non ha poi risparmiato complimenti a Zlatan Ibrahimovic: "Zlatan è un grande, insieme abbiamo ...