HarmonyOS | obiettivo 300 milioni di dispositivi entro fine annoHDblog it

(Di giovedì 8 aprile 2021) Abbiamo già detto a più riprese che il 2021 è l’anno decisivo per, il sistema operativo proprietario di Huawei: i beta test sono iniziati negli scorsi mesi su un numero ristretto di smartphone, maladell’anno dovrebbe arrivare sulla stragrande maggioranza dello sterminato portfolio del colosso cinese. Nel corso di una conferenza online tenutasi ieri, uno dei massimi dirigenti di Huawei è sceso un po’ più nel dettaglio: ha detto che l’è raggiungerequesto dicembre 300di, 200dei quali smartphone. Non ci sono conferme più precise sulle modalità e tempistiche della distribuzione dell’aggiornamento a, ma si suppone che questa prima fase riguarderà esclusivamente ...

Advertising

HDblog : HarmonyOS, obiettivo 300 milioni di dispositivi entro fine anno -

Ultime Notizie dalla rete : HarmonyOS obiettivo

CybeOut

è stato presentato già due anni fa come un sistema operativo universale, adatto sia a smartphone, sia a computer sia a gadget IoT. L'del colosso cinese, come ribadito nella ...Vi ricordiamo che Huawei si è posta l'di installare il suosu almeno 200 milioni di dispositivi entro il 2021. Via: Huawei Central200 milioni dei quali saranno smartphone: la maggior parte dei modelli interessati dovrebbe ricevere la build prima di giugno 2021.Huawei punta a creare una chiave d'accesso unica per tutti i dispositivi dell'ecosistema del brand grazie ai servizi mobile HMS.