Halo | The Master Chief Collection si può giocare con mouse e tastiera su XboxHDblog it

Halo: The Master Chief Collection si può giocare con mouse e tastiera su Xbox

In attesa di Halo Infinite, in Halo: The Master Chief Collection è arrivata la Stagione 6 "Raven" che porta con sè tante novità tra cui il supporto per mouse e tastiera su Xbox. Halo CE, Halo 2, Halo 3, Halo 3: ODST, Halo: Reach e Halo 4 possono dunque essere giocati su console sfruttando le due periferiche per PC. Su console vengono poi implementate nuove opzioni per regolare il campo visivo (FOV) e la posizione del mirino. L'aggiornamento comprende anche inediti contenuti di gioco con nuovi oggetti e set di personalizzazione (skin, targhette animate, ect), la mappa Waterfall nel comparto multiplayer di Halo 3, e la nuova modalità Escalation ...

