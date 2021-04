Haaland, autografo al guardalinee finisce in asta di beneficenza (Di giovedì 8 aprile 2021) Un gesto che aveva molto colpito. L'autografo lasciato nel tunnel degli spogliatoi dopo la gara tra Manchester City e Borussia Dortmund dal bomber Erling Haaland al guardalinee su sua espressa richiesta. Guardiola aveva sorriso e l'aveva presa con filosofia, ma in tanto avevano storto il naso. Eppure, dietro quella richiesta di Octavian Sovre, assistente dell'arbitro nel match di Champions League, si nasconde una bellissima causa.Haaland autografo in beneficenzaCome si apprende dal giornalista rumneo Emanuel Rosu e da gsp.ro, infatti, la corsa del guardalinee per chiedere l'autografo ad Haaland aveva uno scopo superiore, ovvero realizzare un'asta di beneficenza per aìutare le persone più sfortunate, ed ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 8 aprile 2021) Un gesto che aveva molto colpito. L'lasciato nel tunnel degli spogliatoi dopo la gara tra Manchester City e Borussia Dortmund dal bomber Erlingalsu sua espressa richiesta. Guardiola aveva sorriso e l'aveva presa con filosofia, ma in tanto avevano storto il naso. Eppure, dietro quella richiesta di Octavian Sovre, assistente dell'arbitro nel match di Champions League, si nasconde una bellissima causa.inCome si apprende dal giornalista rumneo Emanuel Rosu e da gsp.ro, infatti, la corsa delper chiedere l'adaveva uno scopo superiore, ovvero realizzare un'diper aìutare le persone più sfortunate, ed ...

