Ha portato Bergamo in alto nel mondo | la “Foppa” non può finire così

(Di giovedì 8 aprile 2021) Ventotto trofei, tra cui otto scudetti e sette Champions League: il Volley, per tutti i bergamaschi semplicemente “la”, è stato il club più vincente della storia della pallavolo femminile italiana. Per questo deve continuare a vivere. In A1 ininterrottamente da 27 anni, la società rossoblù hail nome diin Europa e nelcon le sue vittorie e con le sue campionesse. Sotto le Mura venete sono passate tutte le più forti: Phipps, Mireya, Costa, Fernandez, Gruen, Poljak, Sokolova; ma anche le italianissime Piccinini, Cacciatori, Lo Bianco, Paggi, Turlea, solo per citarne alcune (l’elenco potrebbe essere molto più lungo). Il palmares del Volleyparla chiaro: otto scudetti, sei Coppe Italia, sei Supercoppe Italiane, sette Champions League e una Coppa ...