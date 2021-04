Griezmann diventa papà per la terza volta: tutti e tre i bambini nati nello stesso... (Di giovedì 8 aprile 2021) tutti i figli di Antonine Griezmann hanno un particolare elemento in comune, la data di nascita. Oggi l'annuncio del calciatore sui social. Leggi su golssip (Di giovedì 8 aprile 2021)i figli di Antoninehanno un particolare elemento in comune, la data di nascita. Oggi l'annuncio del calciatore sui social.

Advertising

infoitsport : Griezmann diventa papà per la terza volta: tutti i suoi figli sono nati lo stesso giorno - sportli26181512 : Barcellona, Griezmann diventa padre per la terza volta: tutti e tre i figli sono nati l'8 aprile!: L'attaccante del… - sportface2016 : Antoine #Griezmann diventa papà per la terza volta: c'è un incredibile caso statistico -