Granada-Manchester United, uomo nudo fa invasione di campo nonostante le porte chiuse (Di giovedì 8 aprile 2021) Nel primo tempo della sfida fra Granada e Manchester United, gara ovviamente disputata a porte chiuse, c'è stata un'invasione di campo. Un uomo completamente nudo è riuscito ad ingannare la sorveglianza e correre in campo costringendo l'arbitro ad una breve sospensione. L'invasore di campo è stato fermato dallo staff del servizio d'ordine e accompagnato fuori dall'Estadio Nuevo Los Cármenes. Foto: Twitter Europa League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

