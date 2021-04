(Di giovedì 8 aprile 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per, gara d’andata valevole per i quarti di finale di Europa League:(4-2-3-1): Rui Silva; Victor Diaz, Vallejo, Domingos Duarte, Neva; Herrera, Gonalons; Kenedy, Montoro, Puertas; Soldado. All. Martinez.(4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Pogba, McTominay; James, Bruno Fernandes, Rashford; Greenwood. All. Solskjaer. Foto: Twitter Man Utd L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

MatchdayN : Granada v Manchester United: Europa League quarter-final – live! - SPress24 : Europa League, Granada-Manchester United: Le Formazioni Ufficiali - sportli26181512 : Granada-Manchester United, le formazioni ufficiali: Pogba e Rashford sfidano Rui Silva e Gonalons: Granada (4-2-3-1… - 11contro11 : #Granada-Manchester United, le formazioni ufficiali #ManchesterUnited #EuropaLeague #11contro11 -

Ultime Notizie dalla rete : Granada Manchester

Commenta per primo(4 - 2 - 3 - 1): Rui Silva; Victor Diaz, Vallejo, Duarte, Neva; Herrera, Gonalos; Kenedy, Montoro, Puertas, Soldado.United (4 - 2 - 3 - 1): De Gea; Wan - Bissaka, Lindelof, Maguire,...Infine ilUnited , favoritissima per la vittoria finale, dopo aver eliminato il Milan farà visita alche invece è stato il giustiziere del Napoli nei sedicesimi di finale e ha ...Il Granada, che ha eliminato il Napoli agli ottavi, lotterà contro il Manchester United per un posto in semifinale. Di seguito l’elenco di tutte le gare di questa sera: ...GRANADA MANCHESTER UNITED STREAMING GRATIS – Granada-Manchester United è la gara valevole per i quarti di finale di Europa League. Il match, in programma alle ore 21:00, sarà visibile in diretta e in ...