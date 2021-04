Governare il futuro Fuga di dati da Facebook | Italia colpita Cosa fare?

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 8 aprile 2021) (di Guido Scorza) La notizia ormai è nota.personali di mezzo miliardo di persone rubati dasono alla deriva nel web accessibili più o meno a chiunque. È, dopo Cambridge Analytica, la più grande Waterloo per il social network di Mark Zuckerberg. E l’è, in Europa, il Paese più colpito con quasi 36 milioni di interessati coinvolti. Ora che succede? Chi può? Ma soprattuttopuòciascuno di noi? I buoi, come si dice in questi casi, sono ormai scappati dal recinto e i buoi in questione, purtroppo, sono i nostripersonali. E sono ovunque sul web con la conseguenza che sperare di raccoglierli tutti e riportarli a posto è impossibile. La violazione dei– come si dice in gergo – peraltro sembra ...