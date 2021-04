Gossip News | Ignazio Moser vola a L’Isola dei Famosi | Tommaso Zorzi fa il botto con Il Punto Z

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 8 aprile 2021) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet,! Questa volta vi parliamo dipronto are in Honduras, disuper star, di Lino Banfi che si è vaccinato e della programmazione televisiva prevista per questa sera.: La sua storia d’amore con Cecilia Rodriguez … L'articolo proviene da Velvet