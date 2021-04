Goodnight Mommy | Naomi Watts protagonista nel remake

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 8 aprile 2021) La star di Hollywoodsaràdeldel thriller psicologico austriacoper Amazon Studios. Ilin lingua inglese sarà diretto dal regista di Take Me To The River Matt Sobel, come da Variety. Da chi è direttoIlin lingua inglese sarà diretto dal regista di Take Me To The River Matt Sobel, come da Variety. Kyle Warren ha scritto la sceneggiatura del film, che sarà prodotto da David Kaplan, Joshua Astrachan, Valery Guibal e Nicolas Brigaud-Robert. La tramasegue la storia di due fratelli gemelli che un giorno si ritrovano davanti alla loro mamma, rientrata a casa dopo un intervento di ...