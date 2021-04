Golf | Augusta Masters 2021 | i favoriti per la vittoria finale | Dustin Johnson a caccia del bis

(Di giovedì 8 aprile 2021) Tutto pronto per l’edizione numero 85 dell‘, che in questotorna alla sua collocazione classica nel calendario. Si gioca dall’8 all’11 aprile sui green dell’NationalClub, che come ogni anno mettono in palio un ricco montepremi e la prestigiosa green jacket, la “giacca verde” che tutti i giocatori sognano di poter conquistare. L’uomo da battere è, numero uno del mondo e campione in carica dopo aver vinto l’edizione 2020 andata eccezionalmente in scena in autunno a causa della pandemia. Lo statunitense cercherà di concedere il bis, un’impresa che non riesce a nessuno dai tempi di Tiger Woods: il grande assente di quest’anno (convalescente dal grave incidente automobilistico) infatti riuscì a vincere consecutivamente le ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Golf Augusta

... di un assessore di San Cesareo Arianna Bellia, di un assessore a LabicoMorini, del ... è stato inserito nella Task Force che deve occuparsi dei progetti in vista della Ryder Cup didel ...Tutto è bello e impossibile all'National , in Georgia, uno dei pochi campi daal mondo con il riscaldamento incorporato, dove si disputa, da oggi a domenica, il primo major dell'anno: The Masters . Il tracciato è ...Electronic Arts ha presentato all'Augusta National Golf Club EA Sports PGA Tour: Road to the Masters come sede esclusiva dello storico Masters Tournament, uno dei più prestigiosi eventi golfistici al ...Prende il via oggi in Georgia, all’Augusta National, il Masters di golf - Tra gli invitati c'è anche l'azzurro, che dovrà vedersela con avversari come Johnson, McIlroy, Spieth e molti altri - Ancora a ...