Giulia Salemi non accettata nella famiglia di Pierpaolo Pretelli? La risposta

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo aver diviso i telespettatori avviando una lovestory al Gf vip 5,sono tornati al centro del gossip, stavolta per una clamorosa smentita della modella fatta ai danni dell’ex velino che si dice infelice del fatto che lei non siadai suoi affetti più cari. I due ex gieffini proseguono a gonfie vele la loro storia d’amore a distanza, ma in occasione di una nuova intervista concessa ad un ex coinquilinoCasa,ha negato una nuova rivelazione fatta dain radio, ovvero che lei non sia vista di buon occhio dai familiari di lui. La smentita dell’italo-persiana stupisce molti, soprattutto tra i fan dei Prelemi, così come vi spieghiamo nel nostro articolo. Gf vip 5,...