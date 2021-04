Giudice Sportivo Serie A, gli squalificati dopo i recuperi (Di giovedì 8 aprile 2021) Il Giudice Sportivo ha reso note le squalifiche dopo i due recuperi di Serie A giocati ieri Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha diramato le squalifiche a seguito dei due recuperi di campionato disputati ieri: Juventus-Napoli e Inter-Sassuolo. Stop di un turno per Nicolò Barella dell’Inter e Hamed Traore, entrambi diffidati e ammonito nel corso del match di San Siro. Il centrocampista nerazzurro salterà la sfida contro il Cagliari, il neroverde il match col Benevento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Ilha reso note le squalifichei duediA giocati ieri IlGerardo Mastrandrea ha diramato le squalifiche a seguito dei duedi campionato disputati ieri: Juventus-Napoli e Inter-Sassuolo. Stop di un turno per Nicolò Barella dell’Inter e Hamed Traore, entrambi diffidati e ammonito nel corso del match di San Siro. Il centrocampista nerazzurro salterà la sfida contro il Cagliari, il neroverde il match col Benevento. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

TuttoMercatoWeb : Giudice Sportivo, sanzione di 2.000 euro a Bernardeschi per la simulazione contro il Toro - napolista : #JuveNapoli, il Giudice Sportivo multa un membro dello staff di #Pirlo per insulti a #Mariani Si tratta di Antonio… - MarisciaFox : RT @fcin1908it: Giudice Sportivo, squalificato Barella: salta il Cagliari. Young entra in diffida - sportli26181512 : Serie A: multa da 3mila euro per un assistente di Pirlo, 'frase irrispettosa all'arbitro negli spogliatoi': Arriva… - fcin1908it : Giudice Sportivo, squalificato Barella: salta il Cagliari. Young entra in diffida -