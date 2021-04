Giudice di Pace, ispettorato del Lavoro saranno nell’ex tribunale di Salerno (Di venerdì 9 aprile 2021) ’ex tribunale di Salerno. È stato questo il tema dell’appuntamento di Cronache Live, il format di approfondimento, in onda ogni mercoledì alle 19, condotto da Pina Ferro ed Erika Noschese. Ospiti della puntata di ieri sera il professore Aurelio Tommasetti, ex rettore dell’Università degli Studi di Salerno; Giovanni Falci, avvocato; Silverio Sica, presidente dell’ordine degli avvocati di Salerno; Michelangelo Russo, ex magistrato; Sara Petrone, consigliere di maggioranza al Comune di Salerno. Ad aprire il dibattito proprio l’avvocato Falci che ha proposto di realizzare il museo della storia salernitana. “Se si decide che Salerno è una città turistica c’è un’unica soluzione: un grande contenitore museale che manca in questa città che sta tra Pompei e Paestum, un museo che tenga conto di ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 9 aprile 2021) ’exdi. È stato questo il tema dell’appuntamento di Cronache Live, il format di approfondimento, in onda ogni mercoledì alle 19, condotto da Pina Ferro ed Erika Noschese. Ospiti della puntata di ieri sera il professore Aurelio Tommasetti, ex rettore dell’Università degli Studi di; Giovanni Falci, avvocato; Silverio Sica, presidente dell’ordine degli avvocati di; Michelangelo Russo, ex magistrato; Sara Petrone, consigliere di maggioranza al Comune di. Ad aprire il dibattito proprio l’avvocato Falci che ha proposto di realizzare il museo della storia salernitana. “Se si decide cheè una città turistica c’è un’unica soluzione: un grande contenitore museale che manca in questa città che sta tra Pompei e Paestum, un museo che tenga conto di ...

Saraghina3 : @3gennaio2013 Solo il giudice che lo lascia fare. Vilendo si manda perito a stabilire se può reggere udienza. Ma ha… - MCalcioNews : Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo dopo i recuperi: fermato per un turno mister Baldini (Carrarese)… - Ivan15663856 : RT @bergomifabio: Giusta la discussione sul #catcalling e le pene in molti paesi, come GIUSTO lasciare in pace le donne per strada. Ma le m… - pianainforma : Cordoglio dipartita Giudice Onorario di Pace Avv. Lucia Panzera - - ecodiparma : Conto dell’idraulico troppo salato: il Giudice di Pace gli intima il rimborso - -

Ultime Notizie dalla rete : Giudice Pace Nuovi guai per Ernst di Hannover, condannato a dieci mesi Niente altezza reale, solo 'herr', signore. La legge austriaca non riconosce i titoli . Il giudice del tribunale regionale di Wels l'ha dichiarato apertamente rivolgendosi in aula, il 23 ... La pace del ...

Litiga con la capotreno, la aggredisce per non pagare il biglietto: condannata a 3400 euro Il diverbio violento, ovviamente, è finito davanti al giudice di pace che ha condannato la signora sprovvista di titolo di viaggio a pagare caro quell'attacco d'ira: oltre alla multa di 500 euro per ...

Deposito cauzionale e competenza funzionale: Giudice di Pace o Tribunale? Altalex Chiavari: sfilata di politici davanti al giudice di pace Il tentativo è quello di un accordo tra le parti che dovrebbe essere definito entro maggio. Oggi davanti al giudice di pace a Chiavari una causa intentata dal consigliere Giovanni Giardini contro il c ...

Idraulico troppo caro: il giudice di Pace intima il rimborso Quattrocento euro per cambiare in pochi minuti il galleggiante dello scarico del wc. Questo il conto che un idraulico di Fidenza ha presentato a una - ParmaPress24 ...

