Giovannini | “Recovery sfida epocale per l’Italia e l’Europa”

"Una sfida epocale per Italia ma per tutta Europa. Tutti paesi stanno investendo nel Recovey plan. Ci stiamo attrezzando non solo come governo ma con una forte collaborazione con gli enti locali, Province e Comuni, C'è una vitalità del mondo imprenditoriale per la realizzazione di opere con una sostenibilità economica e sociale. Abbiamo imprese campioni in questi campi della sostenibilità e della mobilità". Lo sottolinea il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in occasione del convegno sulle infrastrutture di EY. "Siamo in un altro mondo in Europa. Il G20 ha scelto di non ritirare gli aiuti troppo presto. Porre attenzione al denominatore del rapporto debito pubblico e prodotto interno lordo. Senza una ripresa del denominatore, senza una ripresa dell'occupazione, è la sostenibilità sociale ...

