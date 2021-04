Giovannini | Recovery sfida epocale per l' Italia e l' Europa' '

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - ''Unaperma per tutta. Tutti i Paesi stanno investendo nelplan. Ci stiamo attrezzando non solo come governo ma con una forte collaborazione con gli enti locali, Province e Comuni. C'è una vitalità del mondo imprenditoriale per la realizzazione di opere con una sostenibilità economica e sociale. Abbiamo imprese campioni in questi campi della sostenibilità e della mobilità''. Lo afferma? il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico, in occasione del convegno sulle infrastrutture di EY. Il ministro sottolinea poi: ''Siamo in un altro mondo in. Il G20 ha scelto di non ritirare gli aiuti troppo presto. Porre attenzione al denominatore del rapporto debito pubblico e ...