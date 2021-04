Giovane madre ha un malore e muore dopo aver fatto sesso. “Si è sentita male sotto la doccia” (Di giovedì 8 aprile 2021) Accusa un malore sotto la doccia: una 18enne, mamma di un bambino di appena 2 mesi, muore dopo aver fatto sesso con il marito “Come è noto, vi sono degli insetti che muoiono nel momento della fecondazione; lo stesso avviene per tutte le gioie: il momento più alto e sfolgorante del godimento della vita è accompagnato dalla morte“, questo aforisma del filosofo danese Soren Kierkegaard è ulteriormente avvalorato dalla tragedia che ha devastato una Giovane coppia: la 18enne Vitoria Costa de Castro ha avuto un malore, che le è stato fatale, mentre faceva una doccia bollente con suo marito subito dopo aver fatto sesso. A ... Leggi su formatonews (Di giovedì 8 aprile 2021) Accusa unla: una 18enne, mamma di un bambino di appena 2 mesi,con il marito “Come è noto, vi sono degli insetti che muoiono nel momento della fecondazione; lo stesso avviene per tutte le gioie: il momento più alto e sfolgorante del godimento della vita è accompagnato dalla morte“, questo aforisma del filosofo danese Soren Kierkegaard è ulteriormente avvalorato dalla tragedia che ha devastato unacoppia: la 18enne Vitoria Costa de Castro ha avuto un, che le è stato fatale, mentre faceva unabollente con suo marito subito. A ...

