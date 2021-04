Giornata nazionale della Salute della Donna: visite gratuite al Policlinico Vanvitelli (Di giovedì 8 aprile 2021) Giornata nazionale della Salute della Donna: dal 19 al 23 aprile visite gratuite. Il Policlinico Vanvitelli aderisce all’iniziativa (H)Open Week. L’Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli” anche quest’anno aderisce all’iniziativa “Open Week” organizzata da ONDA – Osservatorio nazionale sulla Salute della Donna e di genere – avente l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione Leggi su 2anews (Di giovedì 8 aprile 2021): dal 19 al 23 aprile. Iladerisce all’iniziativa (H)Open Week. L’Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi” anche quest’anno aderisce all’iniziativa “Open Week” organizzata da ONDA – Osservatoriosullae di genere – avente l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione

