Gianni Morandi viene dimesso dall’ospedale | ecco le prime parole del cantante

Leggi su trendit

(Di giovedì 8 aprile 2021) Secondo quanto riportato da FanPage, ilè statoieri, in tarda mattinata, dal Centro Grandi Ustioni dell’ospedale Bufalini.era stato ricoverato in ospedale lo scorso 11 marzo a causa di un incidente domestico. Il, quel giorno, era intento a bruciare delle sterpaglie. Ma sarebbe caduto nel fuoco e, per proteggersi, avrebbe dovuto utilizzare braccia e gambe che risultano quelle ad essere state maggiormente compromesse dal fuoco. Dal bollettino dell’ospedale si apprende cheversava comunque in buone condizioni al momento delle dimissioni. Secondo quanto raccontato dal, sono state accertate bruciature sul 15% del corpo Mi sono ...