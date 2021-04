Gianni Morandi pubblica la prima foto a casa | ecco cosa fa e le reazioni

(Di giovedì 8 aprile 2021) Il cantante bolognese è tornato adopo un mese di ricovero in ospedale a causa dell’incidente di cui è stato vittima del fuoco E’ lapiù attesa degli ultimi mesi e finalmente è arrivata! Dopo un mese di ricovero,è uscito dall’ospedale ed è ritornato adove tra l’affetto della sua Anna e ogni comodità a portata di mano, potrà continuare a curarsi fino a guarire. Il cantante bolognese, infatti, è stato vittima di un incidente. Mentre nella sua campagna dava fuoco a delle foglie ed erbacce secche, si è ustionato alle ginocchia, alle braccia e alle mani. Le ustioni sono state così importanti cheè dovuto rimanere in ospedale per un paio di settimande. Ritornato a...

agomezes12 : RT @ConsBrunello: Gianni Morandi, dimesso dall'ospedale, torna a casa e festeggia con il #BrunellodiMontalcino - ConsBrunello : Gianni Morandi, dimesso dall'ospedale, torna a casa e festeggia con il #BrunellodiMontalcino… - ItaliaNotizie24 : Gianni Morandi dimesso dall'ospedale Bufalini di Cesena - RebeccaChiadini : RT @RadioItalia: Gianni @morandi_g è stato dimesso dal Centro Grandi Ustionati dell'ospedale dopo l'incidente!

è tornato a casa , accanto all'adorata moglie Anna. Il cantante è stato dimesso dall' ospedale . L'11 marzo scorso era stato ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Bufalini ...Alberto Mattioli per 'la Stampa''È stato un bel momento. Ha abbozzato un movimento come per abbracciarmi, poi si è reso conto che fra le ustioni e il rischio Covid proprio non si poteva, e allora ci siamo scambiati il ...Bologna, 7 aprile 2021 - Quasi un mese di ricovero, ma alla fine anche questa è andata. Gianni Morandi torna a casa. E un esercito di fan, compreso il reggimento che lo segue sui social, tira un ...Il cantante bolognese è tornato a casa dopo un mese di ricovero in ospedale a causa dell'incidente di cui è stato vittima del fuoco.