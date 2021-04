Gianni Morandi dimesso dall’ospedale | tornerà mai come prima?

Advertising

Corriere : Gianni Morandi dimesso dall’ospedale dopo quasi un mese dalle ustioni - radiocalabriafm : GIANNI MORANDI - CREDO - Marco_chp1 : RT @ilgiornale: A quasi un mese dal brutto incidente Gianni Morandi è stato dimesso dal Centro Grandi Ustionati di Cesena. L'artista ora do… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Morandi torna a casa e saluta l'equipe che lo ha curato: 'Grazie' - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Gianni Morandi - Solo insieme saremo felici -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi

il Resto del Carlino

BOLOGNA "è stato dimesso dal Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena, dove era ricoverato dall'11 marzo scorso a seguito delle ustioni riportate alle mani e alle gambe. Le sue ...Evviva, grazie a tutti!' E' lo stessocon un post sul suo profilo Facebook ad annunciare il ritorno a casa dopo la lunga degenza a causa delle ustioni riportate in un incendio. Come si ...Gianni Morandi è stato dimesso dall’ospedale dopo le ustioni gravissime che si è procurato: tornerà mai come prima? I tempi di recupero. Dopo oltre 27 giorni di ricovero, Gianni Morandi torna a casa: ...È stato dimesso nella tarda mattinata dal Centro Grandi Ustionati Gianni Morandi, dove era ricoverato dall’11 marzo a seguito delle ustioni riportate alle mani e alle gambe dopo un incidente domestico ...