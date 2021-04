Gianni Morandi dimesso dall’ospedale: «Il peggio è passato» (Di giovedì 8 aprile 2021) Gianni Morandi torna finalmente a casa: il cantante è stato, infatti, dimesso nella tarda mattinata di ieri dal Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena dove era ricoverato dall’11 marzo scorso in seguito a un’incidente domestico che gli ha provocato diverse ustioni alle mani e alle gambe. Le sue condizioni di salute, come riporta l’Ausl Romagna, sono buone, e lo stesso cantante non ha potuto fare a meno di ringraziare attraverso i suoi profili social. «Dal cielo qualcuno mi ha voluto salvare» ha dichiarato Morandi, che aveva riportato ustioni sul 15% del corpo bruciando delle sterpaglie nella sua tenuta. Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 aprile 2021) Gianni Morandi torna finalmente a casa: il cantante è stato, infatti, dimesso nella tarda mattinata di ieri dal Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena dove era ricoverato dall’11 marzo scorso in seguito a un’incidente domestico che gli ha provocato diverse ustioni alle mani e alle gambe. Le sue condizioni di salute, come riporta l’Ausl Romagna, sono buone, e lo stesso cantante non ha potuto fare a meno di ringraziare attraverso i suoi profili social. «Dal cielo qualcuno mi ha voluto salvare» ha dichiarato Morandi, che aveva riportato ustioni sul 15% del corpo bruciando delle sterpaglie nella sua tenuta.

