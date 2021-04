Gianni Morandi dimesso dall’ospedale dopo un mese di ricovero per le ustioni | “Adesso riabilitazione per recuperare l’uso della mano destra”

(Di giovedì 8 aprile 2021)è statodal Centro grandi ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena dove era stato ricoverato a seguito dell’incidente avuto mentre lavorava nei suoi terreni a San Lazzaro di Savena (Bologna). A confermarlo è l’Azienda Usl Romagna, che ha fatto sapere anche che le sue condizioni sono buone. “27 giorni al Centro grandi ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, finalmente torno a casa. Voglio ringraziare ancora questo magnifico gruppo di medici, infermieri e operatori sanitari, guidati dal dottor Davide Melandri, che mi hanno assistito e curato per il grave incidente”, ha scrittosu Facebook iniziando il post con la data di oggi, a poche ore dalle sue dimissioni dalla struttura romagnola, in cui era ricoverato dall’11 marzo scorso.”Da oggi ...

Advertising

FQMagazineit : Gianni Morandi dimesso dall’ospedale dopo un mese di ricovero per le ustioni: “Adesso riabilitazione per recuperare… - rep_bologna : Cesena, Gianni Morandi dimesso dall'ospedale [aggiornamento delle 09:56] - HuffPostItalia : Gianni Morandi dimesso dall'ospedale: 'Il peggio è passato, ora inizia la riabilitazione' - zazoomblog : Gianni Morandi torna a casa dopo un mese di ricovero - #Gianni #Morandi #torna #ricovero - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Gianni Morandi torna a casa. La foto di gruppo all'ospedale Bufalini di Cesena -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi

il Resto del Carlino

'Finalmente torno a casa'. Foto di gruppo con il personale del centro grandi ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena per, che posta su Facebook il suo saluto all'equipe sanitaria che lo ha curato in questi 27 giorni di ricovero. Ieri il cantante bolognese è stato dimesso. L'artista ha scritto: 'Voglio ...è stato dimesso: dopo quasi un mese di ricovero, l'artista può fare ritorno a casa. Ricoverato dallo scorso 11 marzo ,si è recato in ospedale con la moglie Anna dopo ...Gianni Morandi è stato dimesso dall'ospedale: le condizioni di salute dell'artista bolognese sembrerebbero molto migliorate.Gianni Morandi dimesso dall'ospedale dopo l'incidente: “Finalmente a casa” “Dovrò fare molta riabilitazione per recuperare totalmente l’uso della mano” 08-04-2021 Gianni Morandi è stato dimesso dal ...